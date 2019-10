Klimabewegung will Frauenstreik kopieren

Um eine grosse Mobilisierung für den nationalen «Strike for Future» zu erreichen, will die Klimabewegung stärker mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Die Klimakrise sei nämlich unzertrennlich mit sozialen Fragen verknüpft, stellen die Klimaaktivisten fest. Bisher sei mit Gewerkschaften nur in einzelnen Regionen zusammengearbeitet worden.

Forderungen an die gleichen Adressaten

So seien auch die Forderungen der Gewerkschaften sowie jene der Klimabewegung an gleichen Adressaten gerichtet: Die Politik und die Eigentümer der Schweizer Unternehmen, die «die Erde und die Arbeiterschaft ausbeuten» würden.

Schon die Organisatoren des Frauenstreiks hatten mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet. Dank der sozialen Medien und der Unterstützung der Gewerkschaften, Parteien und Sympathisanten sei es gelungen, mehr als 500'000 Menschen auf die Strasse zu bringen.