Keller-Sutter verärgert Konzernkritiker

Der Vorgang ist ziemlich aussergewöhnlich. Seit über einem Jahr ringt das Parlament um die Volksinitiative, die Grosskonzerne für missachtete Menschenrechte oder Umweltstandards in Haftung nehmen will. Gestritten wird vor allem um die Frage, ob man die Anliegen der Initianten etwas abgeschwächt in einem Gegenvorschlag aufnehmen will: Der Nationalrat ist dafür, der Ständerat war bisher knapp dagegen. Mitten in der Parlamentsdebatte schaltet sich nun plötzlich Justizministerin Karin Keller-Sutter als Akteurin wieder ins Geschehen ein. Wie diese Zeitung vorab publik machte, möchte Keller-Sutter die Initiative mit einer Art eigenem Gegenvorschlag kontern, der deutlich schwächer wäre als der Entwurf des Nationalrats. Jetzt hat die Freisinnige einen ersten Erfolg errungen: Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, entschied der Bundesrat an seiner gestrigen Sitzung, das Manöver zu unterstützen.