Berset steht vor hartem Kampf an der Prämienfront

Der Gesundheitsminister verwies insbesondere auf ein Massnahmenpaket, das der Bundesrat im August verabschiedet hatte. Die wirksamste und gleichsam umstrittenste Neuerung ist ein Höchstpreis für Generika. Die Nachahmerpräparate sind in der Schweiz rund doppelt so teuer wie in neun europäischen Vergleichsländern.

«Den Kostenanstieg zu bremsen, ist eine Frage des politischen Willens.»Alain Berset, Gesundheitsminister

Neu will der Bundesrat einen Referenzpreis für Generika festlegen. Die Krankenversicherung müsste maximal noch diesen Preis vergüten. Wer ein teureres Medikament will, müsste die Differenz selber übernehmen. Die Kasse müsste das teure Original nur zahlen, wenn der Arzt diese Verschreibung medizinisch begründet. Berset will damit pro Jahr bis zu 480 Millionen sparen.

Im Parlament ist das vorgeschlagene Referenzpreissystem jedoch umstritten. Eine Allianz aus Pharmaindustrie, Ärzteschaft und Apothekern warnt vor schlechteren Therapien und Versorgungsengpässen. Die Bürgerlichen stehen dem konkreten Vorschlag denn auch skeptisch bis ablehnend gegenüber.

Berset nutzte die Medienkonferenz, um dem Parlament ins Gewissen zu reden. «Es ist möglich, den Kostenanstieg zu bremsen. Aber dafür müssen wir jedes Jahr Massnahmen ergreifen. Und das ist eine Frage des politischen Willens.»

Fehlanreiz beseitigen

Bereits am Donnerstag wird sich der Nationalrat mit einer Vorlage befassen, die einen der bestehenden Fehlanreize im Gesundheitssystem beseitigen könnte. Derzeit werden immer mehr Behandlungen ambulant durchgeführt, ohne Spitalaufenthalt. Diese Entwicklung trägt zwar zur Kostendämpfung bei. Allerdings gehen ambulante Leistungen voll zulasten der Krankenkassen – während bei stationären Leistungen die Kantone den Grossteil der Kosten bezahlen.

Die Kassen haben deshalb unter dem bestehenden System keinen Anreiz, die gewünschte Entwicklung hin zu mehr ambulanten Behandlungen zu unterstützen. Deshalb sollen neu die Kantone in jedem Fall 22,6 Prozent der Kosten einer Behandlung übernehmen – egal, ob diese im Spital oder in der Arztpraxis erfolgt.