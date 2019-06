Jura-Fest: Berner Delegation verzichtet aus Sicherheitsgründen

Die Absage der Reise vermeldete am Sonntag auch Hannes Zaugg-Graf, Präsident des Bernischen Grossen Rates. Die Berner Delegation sei fünf Minuten vor Abfahrt gebeten worden, nicht an das Fest nach Saignelégier JU zu kommen, da die Sicherheit nicht gewährleistet werden könne. Zaugg gratulierte dem Jura deshalb via Twitter.

Gerne hätte ich als Grossratspräsident dem Kanton Jura heute zum 40-jährigen Jubiläum gratuliert. Die Berner Delegation wurde aber 5min vor Abfahrt gebeten, nicht zu kommen, da die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Felicitations de cette manière. #jura40 — Hannes Zaugg-Graf (@ZauggGraf) 23. Juni 2019

Zum Festakt erwartet worden waren die Berner Regierungsräte Philippe Müller (FDP) und Pierre Alain Schnegg (SVP). Letzterer ist Bernjurassier und Präsident der Juradelegation der Berner Regierung.

Störungsaktionen durchblicken lassen

Autonomisten hatten bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten durchblicken lassen, dass sie im Zusammenhang mit der Moutier-Frage ihrem Unmut mit Pfiffen gegen die beiden Berner Magistraten Ausdruck verleihen könnten.

Die Festivitäten zum 40-Jahr-Jubiläum hatten schon am Freitag begonnen. Höhepunkt der Feiern ist der Festakt in Saignelégier am Sonntag.

«Wir werden nicht weinen»

Während die Delegation aus dem Kanton Bern am Sonntag ihren Besuch abgesagt hat, ist ein anderer auswärtiger Gast wie geplant angereist: Bundesrat Alain Berset nimmt am Festakt teil.

Kurz vor 11 Uhr traf der Freiburger in Saignelégier ein, wie eine Sprecherin des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Er werde am Mittag wie geplant eine Rede halten. Zur Absage des Besuches der Berner Delegation nehme Berset nicht Stellung, sagte die Sprecherin.

Um den Besuch der Regierungsräte Müller und Schnegg war vorab eine Kontroverse entstanden. Die Nachricht ihrer Abwesenheit verbreitete sich wie ein Lauffeuer. «Eine gute Sache» oder «wir werden nicht weinen» waren Kommentare, die auf dem Festgelände zu hören waren.

«Kein Kommentar», sagte dagegen der Kommandant der jurassischen Polizei, Damien Rérat, auf Anfrage. Auch nichts sagen zu den Gründen der Abwesenheit der Berner mochte der Sprecher der Kantonsregierung.

Überrascht über die Absage äusserten sich Autonomisten, die am Fest ihre Unzufriedenheit wegen der Position des Kantons Bern im Moutier-Dossier kundtun wollten.

Derweil war in Saignelégier ein Umzug mit rund 80 Fahrzeugen und jurassischen Fahnen und lautem Hupen unterwegs. Die Autonomisten zogen mit jurassischen Fahnen auf das Festgelände.