Jung-Nationalräte gründen überparteiliche WG

«Ich war überrascht über meine Wahl und stand plötzlich vor ganz praktischen Fragen, etwa, wo ich wohnen werde in Bern», erzählt Andri Silberschmidt. Im Gespräch mit einem Arbeitskollegen sei spontan die Idee einer Polit-WG entstanden. «Wir Jungen wollen zeigen, dass wir anders sind als die Alten.»

«Es wird ein kleines Abenteuer.»Andri Silberschmidt, FDP-Nationalrat

Während viele Parlamentarier in Bern in Hotels logieren oder eine Kleinwohnung mieten, machte sich Silberschmidt auf die Suche nach WG-Kollegen. «Ich habe Mike Egger angerufen, den ich vorher nur einmal gesehen hatte, und nach zwei Minuten sagte er zu.» Bei einem Kaffee kam Franziska Ryser hinzu – und war ebenfalls nach kurzer Zeit dabei. «Es wird ein kleines Abenteuer», sagt Silberschmidt. «Aber ich wohne jetzt schon in einer WG und bin recht unkompliziert.»

Für die Stube ins Brockenhaus

Nun haben die drei für 2100 Franken eine Viereinhalbzimmerwohnung gemietet. Pro Sessionsnacht belaufen sich so die Kosten pro Person auf 170 Franken – günstiger als viele Hotels. Die Politiker-WG befindet sich im Berner Marziliquartier, einen Steinwurf vom Bundeshaus entfernt. Vorderhand dürfte es eine spartanische Bleibe werden: Jeder richtet sein Zimmer ein, für die Wohnzimmereinrichtung planen die Jungpolitiker eine Fahrt ins Brockenhaus. «Diskussionen über den Einrichtungsstil haben wir noch nicht geführt», sagt Silberschmidt lachend.

Auch einen Ämtliplan gebe es nicht – ob die Politiker dereinst eine Putzhilfe in Anspruch nehmen werden, hängt davon ab, «wie ordentlich wir sind», sagt Silberschmidt. Dringender aber ist ein Einsatz mit der Bohrmaschine: Lampen aufhängen, damit die Wohnung benutzbar ist, wenn am Montag die Parlamentssession beginnt. Silberschmidt freut sich darauf: «Das gibt sicher noch lustige Szenen.»

«Vielleicht organisieren wir einmal eine WG-Party bei uns»Andri Silberschmidt, FDP-Nationalrat

Dann wird sich zeigen, wie gut die Jungpolitiker gemeinsam einen Haushalt schmeissen. Silberschmidt sieht darin durchaus ein Symbol. «Wir politisieren anders. Wir werden jetzt schon überschwemmt mit Einladungen in die Restaurants während der Session. Vielleicht organisieren wir einmal eine WG-Party bei uns», sagt der Gastro-Unternehmer.