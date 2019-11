Jetzt will die SP den Bundesrat vergrössern

Die Zauberformel ist unter Druck: Die Grünen greifen im Dezember einen FDP-Sitz an. Weil sich die Wähleranteile mehrerer Parteien bei den Wahlen weiter angenähert haben, wird vielerorts eine neue Sitzverteilung im Bundesrat gefordert. Die SP präsentiert nun eine andere Lösung: Sie will die Regierung auf neun Mitglieder aufstocken. Vizefraktionschefin Nadine Masshardt wird in der Dezembersession eine entsprechende parlamentarische Initiative einreichen. «Mehr Bundesräte würden die Parteien, die Geschlechter und die Landesteile besser repräsentieren», sagt die Berner Nationalrätin. Zudem nehme die Belastung zu. Die Magistraten müssten immer komplexere Aufgaben bewältigen, auch wegen der zunehmenden internationalen Verflechtung. Mit nur sieben Ministern sei die Schweiz international praktisch ein Unikum.