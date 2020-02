So äusserte sich der Bundesrat zu den Abstimmungen

Die Stimmbevölkerung hat am Abstimmungssonntag zwei deutliche Verdikte gefällt. Zum Diskriminierungsverbot sagten 62 Prozent Ja. Somit tritt die vom Parlament beschlossene Ausweitung der Anti-Rassismus-Strafnorm in Kraft. Künftig ist es in der Schweiz strafbar, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren.