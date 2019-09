Jeder Zweite dürfte diesen Herbst an die Urne gehen

Der Tiefpunkt war 1995 erreicht. An den eidgenössischen Wahlen in jenem Jahr legten nur zwei von fünf Wahlberechtigten ihre Stimme ein – die anderen drei blieben zu Hause. Nun zeichnet sich aber ab, dass vermehrt auch der dritte Wahlberechtigte an die Urne oder an den Briefkasten geht. So könne die Wahlbeteiligung erstmals seit Jahrzehnten die 50-Prozent-Marke knacken.