Hurra, es war ein Eritreer!

War halt eine Schweizerin. Und war halt ein Bub aus dem Kosovo.

Besser liegen die Fakten beim Fall in Frankfurt. Wie viel besser, das zeigt ein Blick in die sozialen Medien. «Wer nach der abscheulichen Tat in Frankfurt tatsächlich noch meint, dass das Thema «Klima» das grösste Problem Europas ist, verkennt die Lage vollends», twitterte ein Basler Parteifunktionär der SVP (und meinte das glaub ernst).

Reicht dieser Mord nicht?

Die Partei und ihre Exponenten verbrachten den gestrigen Tag damit, aus der Tötung des 8-jährigen Knaben in Frankfurt einen Wahlkampfschlager zu machen. Fast schon unverhohlen die Freude, dass es sich beim Täter um einen Eritreer handelt. Haben wir es nicht immer gesagt! «Die Zürcher SVP kritisiert seit jeher die lasche Asylpolitik gegenüber Eritreern. Diese abscheuliche Tat zeigt einmal mehr auf, dass es sich bei solchen Personen um nichtintegrierbare Gewalttäter handelt, die in der Schweiz nichts verloren haben», hiess es in einer Medienmitteilung der Zürcher SVP.

Ist das nun die Wende? Hat die SVP nun endlich ihr Wahlkampfthema? Spielt es eine Rolle, dass man nur wenig über die Hintergründe weiss (offensichtlich nicht). Reicht es, wenn im fernen Frankfurt ein Bube umgebracht wurde? Oder wäre es vielleicht nicht noch ein bisschen besser, wenn es etwas näher wäre? Wenn der schwarze Mann gleich hier vor der eigenen Türe sein Unwesen treiben und Angst und Schrecken verbreiten würde? «Die Zürcher SVP stellt fest», heisst es zum Schluss dieser absonderlichen Medienmitteilung, «dass ein solcher Mord jederzeit auch in der Schweiz passieren kann».

Kann er durchaus. Oder ist er schon. Im März, in Basel. Als eine verwirrte Seniorin aus der Schweiz einen Schulbuben aus dem Kosovo abstach. Abscheulich.