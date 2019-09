«Hohn», «schlicht falsch»: Verbände warnen vor Krippen-Kahlschlag

Und auch das neue Zürcher Kinder- und Jugendhilfegesetz, das schon nächsten Frühling in Kraft treten soll, sieht Lockerungen vor. So sind neu Gruppen von zwölf Kindern möglich (bisher elf Kinder), bei gleichbleibender Anzahl Betreuungspersonen. Der Kantonsrat will offenbar weiter gehen.

Wider die jüngsten Studien

Nationale Organisationen, die sich mit der Qualität der Kinderbetreuung beschäftigen, reagieren mit Entsetzen. Der Titel des Postulats, «Krippen stärken statt schwächen», sei irreführend, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung des Verbands Kinderbetreuung Schweiz, des Vereins Quali-Kita und des Marie-Meierhofer-Instituts für das Kind. Es gehe vielmehr darum, die bereits tiefen staatlichen Investitionen in die frühkindliche Betreuung weiter zu senken, schreiben sie. Vor dem Hintergrund der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sei das ein Hohn: Studien zufolge habe die Kita-Betreuung einen grossen Nutzen, allerdings nur bei guter Qualität. Die Aussage im Postulat, dass die Anzahl Kinder pro Betreuungsperson kein relevanter Faktor sei für die Qualität der Betreuung, sei «schlicht falsch».

Mit diesem Vorhaben spare man bei der Bildung dort, wo sie am effizientesten sei, sagt Estelle Thomet, Regionalleiterin Zürich beim Verband Kinderbetreuung Schweiz, «nämlich in den ersten Lebensjahren». Es erstaune sie, dass CVP und FDP sich dieser Forderung anschliessen. Der Ausbildungsstand des Kita-Personals und der Betreuungsschlüssel seien für die Qualität der Kinderbetreuung entscheidend und die Anforderungen in der Schweiz heute schon tief. Pro Gruppe von elf Kindern reiche heute eine Fachperson plus eine Hilfskraft, und nach künftigem Zürcher Gesetz könnte diese Besetzung schon zwölf Kleinkinder betreuen – oder acht Babys: Säuglinge zählen beim Betreuungsschlüssel 1,5 Mal.

«Geht es bei einer Krippe nur darum, dass die Kinder am Ende des Tages keinen Unfall hatten?»Marcel Fierz, Programmleiter Quali-Kita

Thomet betont auch die Wichtigkeit der Tertiärabschlüsse: Wenn die Kita auch ein Ort der Bildung und Entwicklung sein soll, müssten die Betreuungspersonen Abschlüsse der höheren Berufsbildung, Fachhochschulen, höheren Fachschulen und Universitäten haben. In der Schweiz indessen habe die Hälfte der Kita-Angestellten gar keinen Abschluss, es handelt sich vor allem um Lernende und Praktikanten.

Marcel Fierz, Programmleiter von Quali-Kita, sagt ebenfalls: «Man muss sich überlegen, was die Kindertagesstätten für eine Funktion haben sollen. Geht es nur darum, dass Kinder am Ende des Tages heil wieder abgeholt werden können und keinen Unfall hatten?» In diesem Fall könnte man die Qualitätsanforderungen reduzieren. Doch das wäre eine verpasste Chance, meint er. Die Krippe habe einen weitergehenden gesellschaftlichen Auftrag. «Man schraubt hier an Anforderungen, die schon auf dem untersten Niveau sind.»