Heisser Wahlherbst

Alles im normalen Schwankungs­bereich, alles helvetisch verlässlich. Die Listen fristgerecht eingereicht, der Wahlkampf nimmt gemächlich Fahrt auf, die Wahl wird am festgelegten Tag stattfinden. Urnengänge gehören zur Kernkompetenz der direkten Demokratie. Da sind wir Weltmeister.

Anderswo in Europa toben wilde Politschlachten, deren Erschütterungen auch die Schweiz spüren wird.

Aber womöglich reicht das nicht für eine stabile politische Zukunft. Denn anderswo in Europa toben wilde Politschlachten, deren Erschütterungen auch die Schweiz spüren wird. Im Herbst häufen sich historische Entscheide mit ungewissem Ausgang.

Die Nachbarländer Österreich, Italien und Deutschland fragen sich, wie weit der Vormarsch der Rechtspopulisten noch gehen kann. In Österreich müsste die FPÖ nach dem Skandal um das Ibiza-Video eigentlich abgestraft werden. Aber mehr als einen Denk­zettel wird es bei den Wahlen am 29. September wohl nicht geben. Die Grünen werden zulegen, grösster Gewinner aber wird Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP sein.

Zersplitterte Regierungen

In Italien zersplittert gerade die Regierung. Es könnte noch im Oktober Neuwahlen geben. Schafft es der Rechtspopulist Matteo Salvini, Premierminister zu werden, wäre alles infrage gestellt: Italien könnte der EU den Rücken kehren, sich Russland zuwenden, gar den Euro aufgeben. Aber auch das Gegenteil ist möglich: Gemässigtere Politiker setzen sich durch, etwa in einer Kooperation zwischen Partito Democratico und Cinque Stelle.

Instabil bleibt auch Deutschland, dessen Wirtschaft schwächelt. Beide Parteien in der Grossen Koalition sind angeschlagen. Angela Merkel zieht sich zurück, interne Kämpfe lähmen ihre CDU. Noch schlimmer geht es der SPD, die führungslos bleibt. Der Druck der SPD-Basis gegen die Koalition mit der CDU/CSU ist nicht zu unterschätzen. Spätestens im Dezember muss die SPD sich entscheiden. Dann könnte auch die Koalition am Ende sein.

Vorher kommen drei Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Am 1. September wird die SPD ihre langjährige Spitzenposition in Brandenburg verlieren, ob die CDU in Sachsen stärkste Partei bleibt, ist offen. Die AfD wird in beiden Bundesländern stark, womöglich stärkste Partei. Ähnlich unsicher ist der Ausgang am 27. Oktober in Thüringen. Das schwächt die Berliner Koalition zusätzlich – und erzwingt aufreibende regionale Kooperationen nach dem Motto «Alle gegen die AfD».