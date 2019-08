Heimlich beschlossen: Klimaziel wird verschärft

Noch hat der Bundesrat nicht entschieden, wer die Schweiz im September in New York an der 74. UNO-­Generalversammlung vertreten wird. Sicher aber wird dieser Repräsentant eine wichtige Botschaft im Gepäck haben. Am Klimagipfel, einberufen von UNO-Generalsekretär António Guterres, wird er eine klimapolitische Kurskorrektur verkünden: Die Schweiz will mehr Treibhaus­gase einsparen als vorgesehen.