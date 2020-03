Hausaufgaben gibts per E-Mail Der Bundesrat schliesst alle Schulen. Nun fragt sich, wer zu den Kindern schaut, wenn die Eltern zur Arbeit müssen. Philippe Reichen , Stefan Häne , Claudia Blumer , Jacqueline Büchi

Schulkinder am Freitag auf dem Nachhauseweg, nach dem vorerst letzten Schultag bis zum 4. April. Foto: Sabina Bobst

Sie können es nicht fassen. Drei Lausanner Gymnasiastinnen stehen ratlos vor ihrem Schulhaus La Cité. «Die Schule bleibt wegen der Corona-Epidemie geschlossen», hat ihnen der Lehrer soeben erklärt. Bis dahin gebe es Fernunterricht. Gejubelt habe niemand, erzählen die Schülerinnen.Die Ermahnung des Lehrers klang dramatisch: «Bleibt zu Hause, trefft euch nicht, geht nicht nach draussen.» Was sie nun machen sollen, wie sie sich in den kommenden Wochen verhalten sollen – die jungen Frauen wissen es nicht. Nur dies: Am Montag wird sich der Lehrer per E-Mail mit Hausaufgaben melden.