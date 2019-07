Gutachten unter Beschuss

Als die Baselbieter Staatsanwaltschaft am 15. Juni 2016 im Sterbezimmer von Lifecircle in Liestal wie immer nach einer Freitodbegleitung auftauchte, lag ein entscheidendes Dokument nicht vor: ein psychiatrisches Fachgutachten, das diesen Namen verdient. Da war lediglich ein kurzer Bericht eines Arztes aus dem Nachbardorf, mit dem Erika Preisig zusammenarbeitet. Darin hatte der Kollege die 67-jährige Patientin als «urteilsfähig» bezeichnet. Das war der Auftakt einer Strafuntersuchung gegen Preisig, die gestern am Strafgericht in Muttenz verhandelt wurde.