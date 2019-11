«Grün oder liberal, das ist die Frage»

Erklärt: Die Geschichte der Zauberformel. Video: Tamedia

Offensichtlich haben die Grünen an der Fraktionssitzung vom Freitagnachmittag zumindest die kommunikative Strategie geändert, womöglich mit Blick auf das berechtigte Anliegen der italienischen Schweiz, im Bundesrat vertreten zu sein. Der Angriff richte sich nicht gegen eine Person, betonte Glättli. «Ein für alle Mal ausgeschlossen» sei aber, dass die Grünen einen Sitzgewinn auf Kosten der beiden SP-Vertreter Simonetta Sommaruga oder Alain Berset akzeptierten, oder auch auf Kosten von CVP-Bundesrätin Viola Amherd. In diesem Fall, so haben sich die Grünen damit verpflichtet, würde Rytz die Wahl ablehnen. Die SVP hatte tags zuvor Gedankenspiele eingebracht, wonach Rytz als Sprengkandidatin gegen Sommaruga gewählt werden könnte.

Chancen sind gering

Und jetzt – was bedeutet das für die Wahlchancen von Grünen-Kandidatin Rytz? Die CVP will am Samstag eine Auslegeordnung machen. Doch auch wenn ihre Unterstützung für Rytz derzeit noch möglich erscheint, werden sich am Ende wohl viele CVP-Parlamentarier an die Devise halten, amtierende Bundesräte nicht abzuwählen. Diese Haltung äusserten am Freitag etwa die Nationalrätinnen Ruth Humbel und Elisabeth Schneider-Schneiter sowie Nationalrat Markus Ritter und Ständerat Stefan Engler. Allzu gross dürfte die Wahlhilfe der CVP nicht werden.

Allerdings sind die Grünen auf die Unterstützung von Grünliberalen und CVP angewiesen, um gemeinsam mit der SP eine Mehrheit zu bekommen. Doch selbst die Sozialdemokraten, die natürlichen Allianzpartner der Grünen, haben bisher noch kein euphorisches Ja verlauten lassen. Das mag zum üblichen Taktieren gehören, drei Wochen vor einer Bundesratswahl.

Klar äusserte sich immerhin die FDP. Ein «erfolgreiches, stabiles System» solle man nicht über den Haufen werfen, sagte Parteipräsidentin Petra Gössi. Ein rein rechnerisches Verständnis der Zauberformel würde dazu führen, dass man alle vier Jahre über die Zusammensetzung des Bundesrats diskutiere. «Das Pendel kann dann jedes Mal wieder anders ausschlagen, es kann immer wieder jemand anderes treffen. Das ist nicht die Stabilität, die wir brauchen.»