Genfer wollen Zukunft des Flughafens demokratisch steuern

Keine Einschränkung bei Tierversuchen

Ein Volksbegehren, das den Tierschutzorganisationen mehr Mitsprache bei der Bewilligung von Tierversuchen einräumen wollte, scheiterte hingegen an der Urne überraschend klar mit knapp 64,42 Prozent Nein-Stimmen. Die Initianten waren der Auffassung, dass Genf zunehmend Gebrauch mache von Tierversuchen, teilweise ohne Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Medikamentes.

Die Kantonsregierung und die Universität Genf hatten sich gegen die Initiative ausgesprochen. Sie erachteten die heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen als ausreichend und fürchteten bei der Annahme der Initiative um den Forschungsplatz.

Knappes Ja zu Wohnraum-Initiative

Die Initiative «Wohnraum für alle» der Linken und des Mieterverbands Asloca wurde mit 50,40 Prozent angenommen. Sie zielt darauf, die Spekulation bei Wohnungsknappheit zu bekämpfen.

Die Initiative verankert die bereits heute übliche Praxis im Gesetz, dass in Zeiten von Wohnungsmangel Grundstücke bei Umzonungen in Bauland der Entwicklungszone zugeführt werden. In Entwicklungszonen gibt es im Gegensatz zu normalen Bauzonen eine Kontrolle der Miet- und Kaufpreise durch den Staat.

Nachzählung bei Bauprojekten

Die Endergebnisse zu den beiden Abstimmungen über Bauprojekte werden erst am Montagabend feststehen. Die Resultate fielen derart knapp aus, dass die Staatskanzlei eine Nachzählung der Stimmen angeordnet hat.

Mit 50,01 Prozent Ja-Stimmen hiess das Stimmvolk die Umzonung von 12 Hektar Landwirtschaftsland in der Nähe des Flughafens gut. Das entspricht einer Differenz von lediglich 15 Stimmen. In der Gemeinde Grand-Saconnex soll eine Landwirtschaftszone umgewandelt werden, um öffentliche Einrichtungen, Büros und Fussballplätze erstellen zu können.

Mit 50,06 Prozent lehnten die Genfer eine Zonenänderung für ein Bauprojekt von 200 Wohneinheiten im Zentrum von Petit-Saconnex ab. Dies kommt einer Differenz von 114 Stimmen gleich. Bei beiden Vorhaben hatten Umweltschutzverbände das Referendum ergriffen.