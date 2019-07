Fluglotsen reagieren betroffen auf Gerichtsurteil

Die Lotsen fürchten nun wegen des Urteils um ihre Sicherheitskultur, die Just Culture. Man sei über den Entscheid enttäuscht, teilt Skyguide mit. Demnach können Mitarbeiter Vorfälle straffrei melden, sofern niemand zu Schaden kam und weder Vorsatz noch Grobfahrlässigkeit vorliegen. «Wir werden nun ana­lysieren, was dies für die Operationen der Flugsicherung in Zukunft zu bedeuten hat», sagt Sprecher Vladi Barrosa.

25 Prozent weniger Kapazität für Zürich

Um der Verunsicherung seiner Mitarbeiter Rechnung zu ­tragen, hat das Unternehmen ­Sicherheitsmassnahmen ergriffen. «Um Druck aus dem System zu nehmen», wie es Barrosa nennt. Konkret ist die Kapazität im oberen Luftraum in Genf sowie in Zürich um 25 Prozent und bei den Anflügen auf die Klotener Pisten um 10 Prozent reduziert. «Das könnte zu Verspätungen führen», sagt Barrosa. Zudem sind bis Sonntagabend im kontrollierten Luftraum über ­Zürich weder Fallschirmsprünge noch Spezialflüge – beispielsweise mit Drohnen – noch Segelflüge erlaubt.

Die Lotsen erhalten im Kampf um ihre Sicherheitskultur Schützenhilfe von den Piloten, die diese ebenfalls anwenden. Henning M. Hoffmann, Geschäftsführer des Pilotenverbandes Aeropers, zeigt für die Reaktion von Skyguide und der Lotsen Verständnis: «Es geht um das wichtigste Element der Flugsicherheit, deshalb trifft es sie bis ins Mark.» Auch ihm bereitet das Urteil Sorge. Es mache den Flugverkehr keineswegs sicherer – im Gegenteil, ist Hoffmann überzeugt. «Juristische Sanktionen verhindern diese Art von Fehlern nicht.»

Flugzeuge näherten sich auf 1500 Meter

Der zugrundeliegende Vorfall geht zurück ins Jahr 2013: Im April kam es über dem Napfgebiet zu einer Annäherung zwischen einem Airbus A319 der Air Portugal und einer Boeing 737 der Ryanair. Wie die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) später feststellte, betrug der geringste Abstand zwischen den beiden Maschinen horizontal 1,5 Kilometer und vertikal 198 Meter.

Die Besatzung der Boeing ersuchte den Lotsen, die Flughöhe wechseln und aufsteigen zu dürfen. Sie meldete sich dabei aber ohne ihr Funkrufzeichen an – der Fluglotse fragte seinerseits nicht danach. Als er die Freigabe zum Steigflug erteilte, adressierte er sie versehentlich an ein anderes ­Ryanair-Flugzeug, das wiederum die Anweisung ignorierte. Doch die ursprünglich anfragende Ryanair-Maschine quittierte die Freigabe und stieg auf.