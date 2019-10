Experten fordern strengere Regeln zum Schutz des Grundwassers

Die Unterscheidung in relevante und nicht relevante Abbauprodukte ist bedeutsam, wie eine Anfang September veröffentlichte Studie der Schweizer Kantonschemiker zutage gefördert hat. Demnach tranken zum Zeitpunkt der Untersuchung rund 17’000 Konsumenten Trinkwasser, das die lebensmittelrechtlichen Anforderungen nicht erfüllen konnte. Die Experten hatten in verschiedenen Proben das als relevant eingestufte Abbauprodukt Chlorothalonil-Sulfonsäure in Konzentrationen über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter gefunden. Aber nicht nur. Auch Abbauprodukte, die als nicht relevant eingestuft werden, wiesen solche kritischen Konzentrationen auf. Diese Fälle dazugezählt, liegt die Zahl der betroffenen Menschen mit rund 431’000 laut der Studie der Kantonschemiker deutlich höher.

Grenze um Faktor 27 überschritten

Nach R471811 suchten die Kantonschemiker nicht. Dies tat jedoch kurz zuvor die Eawag, das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs. In einer Untersuchung des Grundwassers hatten Forscher R471811 in sämtlichen 31 Proben gefunden, teils in Konzentrationen von bis zu 2,7 Mikrogramm pro Liter. Doch weil das BLV den Stoff als nicht relevant taxiert, bleibt dies ohne Konsequenzen. Die Experten von Bundesrat Alain Berset (SP) argumentieren, das Abbauprodukt R471811 sei mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht krebserregend. Ein BLV-Vertreter erklärte in der SRF-Sendung «Kassensturz» unlängst, entscheidend seien nicht einzelne Abbauprodukte von Chlorothalonil, sondern vielmehr, dass das BLV mit seiner Arbeit die Grundlage dafür geliefert habe, die Bewilligung für Chlorothalonil zu widerrufen.

Es ist sinnvoll, die Unterscheidung von relevanten und nicht relevanten Abbauprodukten abzuschaffen.Kurt Seiler, Kantonschemiker

In der Tat überprüft das Bundesamt für Landwirtschaft die Zulassung des Wirkstoffs; entscheiden dürften die Fachleute von Agrarminister Guy Parmelin (SVP) im Lauf dieses Herbsts. Die EU hat Chlorothalonil im Frühjahr die Zulassung entzogen, nachdem die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde erstmals darauf hingewiesen hatte, dass bei R471811 und anderen Abbauprodukten von Chlorothalonil Hinweise für eine Gesundheitsgefährdung bestünden – fast ein halbes Jahrhundert nach der Einführung des Pestizids.

Im Sinne des Vorsorgeprinzips

Die Kontroverse um R471811 könnte auch auf dem politischen Parkett Folgen zeitigen. Auf dem Tisch liegt eine neue Motion von Nationalrätin Tiana Moser (GLP). In Zukunft, so die Forderung, sollen Behörden bei der Frage, ob sie ein Pflanzenschutzmittel zulassen, nicht mehr zwischen relevanten und nicht relevanten Abbauprodukten unterschieden dürfen. Das hiesse: Würden die Behörden im Rahmen des Zulassungsverfahrens bei einem Abbauprodukt eine höhere Konzentration als 0,1 Mikrogramm pro Liter im Sickerwasser voraussagen, dürften sie das Pflanzenschutzmittel künftig nicht bewilligen.

Moser will so verhindern, dass Abbauprodukte, die heute als nicht relevant klassifiziert werden, aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse aber umgestuft werden müssen, weiter ins Grundwasser gelangen. Denn einmal dort hingelangt, überdauern sie lange – das gilt auch für Abbauprodukte von Chlorothalonil, selbst wenn der Bund dem Pestizid nun die Zulassung entzöge. Zudem können Syngenta und andere Chlorothalonil-Hersteller ein Verbot mit Rekursen bekämpfen und es so unter Umständen um Jahre hinauszögern.