Ex-Luftwaffenchef im Video-Kommentar zu den Kampfjets

An den F/A-18 Hornet und den F-5 Tiger der Schweizer Luftwaffe nagt der Zahn der Zeit. Sie müssen in den kommenden Jahren ersetzt werden. Nach dem Nein des Volkes zur Gripenvorlage im Jahr 2014, nimmt der Bund einen neuen Anlauf. Er hat fünf Kandidaten eingeladen, eine Offerte abzugeben und sich in Payerne Flugtests zu unterziehen. Der schwedische Gripen hat sich kurz vor der Präsentation im Waadtland auf Empfehlung des Bundesamtes für Rüstung zurückgezogen. Damit bleiben folgende vier Kandidaten im Rennen.