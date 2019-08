Erste Schweizer Bundeskanzlerin überraschend verstorben

Was hat sich verändert, seit Bundesrat Christoph Blocher in der Regierung dabei ist?

Geändert hat vor allem die äussere Wahrnehmung der Bundesratssitzungen. Die Bundesräte werden stärker als Parteivertreter wahrgenommen. Dadurch entsteht der Eindruck stark polarisierter Bundesratssitzungen. Doch dem ist nicht so. Es wird bei umstrittenen Fragen zwar mehr diskutiert. Doch es gibt nicht mehr Mitberichte als früher, und auch die Sitzungen dauern nicht länger. Vorbereitung und Ablauf der Sitzungen sind so ritualisiert, dass sich gar nicht viel ändern kann.

Inwiefern?

Während der Sitzung sprechen sich die Bundesräte per Sie an. Bei der allgemeinen Aussprache erteilt der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin das Wort gemäss Anciennität. In der Detailberatung melden sich vor allem jene Bundesräte zu Wort, die für das jeweilige Geschäft verantwortlich sind oder einen Mitbericht dazu verfasst haben. Viel wird aber schon im Vorverfahren geklärt, etwa bilateral durch die Departemente oder durch Vorarbeiten der Verwaltung.

Ist es für den Bundesrat schwieriger geworden, Akzente zu setzen und den von der Verwaltung vorgespurten Weg zu verlassen?

Es ist eine Tendenz zur stärkeren Departementisierung festzustellen. Das heisst, dass ein Entscheid in der Regel so ausfällt, wie ihn das entsprechende Departement vorbereitet hat. Heute wird also mehr in den Departementen vorentschieden. Früher dauerten die Sitzungen entsprechend länger. Ende des 19. Jahrhunderts tagte der Bundesrat jeden zweiten Tag.

Das offizielle Bundesratsbild 2004 mit Moritz Leuenberger (SP), Samuel Schmid (SVP), Pascal Couchepin (CVP), Bundespraesident Joseph Deiss (FDP), Micheline Calmy-Rey (SP), Christoph Blocher (SVP), Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz und Hans-Rudolf Merz (FDP). Bild: Keystone/Handout-Bundeskanzlei

Wie viele Entscheide werden noch tatsächlich in den Bundesratssitzungen gefällt?

Das ist etwa bei 10 bis 20 Prozent der Geschäfte der Fall. Man muss allerdings sehen, dass etwa die Hälfte der Zeit einer Bundesratssitzung dem Vollzug der Gesetzgebung gewidmet ist. Da geht es oft um unbestrittene internationale Verträge, Personalgeschäfte oder um die Beantwortung parlamentarischer Vorstösse.