Ein Debakel für Saab, ein Problem für Amherd

Doch jetzt, nur zehn Tage vor ihrem Tag X, gibt die Herstellerfirma Saab Forfait (wir berichteten). Die Schweden kapitulieren, bevor sie in den Kampf gestiegen sind. In einem Communiqué muss Saab einräumen, der Gripen E – jene Version also, die die Schweizer interessiert – sei noch nicht parat für das strenge Testprogramm.

Das alles wirkt wie ein schlechtes Déjà-vu aus dem Jahre 2014. Schon damals stand der Kauf des Gripen E in der Schweiz zur Debatte, schon damals war er nicht parat. Statt mit der E-Version absolvierte Saab die Flugtests mit einem Vorgängermodell. Das führte zur Kritik, der Gripen E existiere nur auf dem Reissbrett – die Schweden versuchten, der Schweiz einen «Papierflieger» anzudrehen. Dieses Argument war mitentscheidend dafür, dass das Volk im Mai 2014 den Gripen-Kauf an der Urne ablehnte.

«Der Gripen hätte den Preiswettbewerb belebt und auch die anderen Anbieter zu billigeren Offerten gezwungen.»

Und jetzt, fünf Jahre später, ist der Flieger immer noch nicht ausgereift? Saab-Vertreter sagen, nach dem Volks-Nein von 2014 habe man halt zuerst neue Abnehmer suchen müssen. Dadurch habe sich die ganze Entwicklung des Gripen E verzögert. Das mag so sein. Trotzdem gibt Saab nun indirekt den Kritikern von damals recht, die den Versprechungen aus Schweden nie trauen mochten. Ihr Rückzug wirkt auch wie eine späte Bestätigung dafür, dass der damalige Volksentscheid wohl richtig war. Es ist darum richtig, dass das VBS hart geblieben ist und die vorgängig festgelegten Testkriterien auch auf Drängen der Schweden nicht nachträglich aufgeweicht hat.

Trotzdem ist das Ausscheiden des Gripen auch für das VBS von Bundesrätin Viola Amherd und die Schweizer Armee eine ganz schlechte Nachricht. Der Gripen ist mutmasslich der günstigste der fünf Jets. Er hätte den Preiswettbewerb belebt und auch die anderen Anbieter zu billigeren Offerten gezwungen. Vom Gripen hätte es für das gleiche Budget wohl mehr Jets gegeben als von seinen Konkurrenten. Zudem ist der Gripen wesentlich kleiner und verbraucht mit bloss einem Triebwerk auch weniger Sprit als die anderen. Dass er im ebenfalls neutralen Schweden produziert wird, hätte auch politisch besser zur Schweiz gepasst als die schweren Maschinen aus den Atommächten USA und Frankreich.

Dass mit dem Gripen ausgerechnet der billigste, leichteste, ökologischste und politisch sympathischste Anbieter vorzeitig ausscheidet, schränkt die Auswahl für die Schweiz empfindlich ein.