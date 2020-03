Diese Gemeinden bürgern niemals Ausländer ein Neue Zahlen zeigen, wo am meisten rote Pässe vergeben werden – und welche Gemeinden seit Jahrzehnten keine neuen Schweizer mehr gemacht haben. Jacqueline Büchi

Wende in Fideris: In der bündnerischen Gemeinde wohnen inzwischen zwei frischgebackene Schweizer. Archivbild: Keystone

Was haben Fideris (GR), Kandergrund (BE) und Wintersingen (BL) gemeinsam? Sie alle haben in 25 Jahren keinen einzigen Ausländer eingebürgert. Das geht aus Daten der Eidgenössischen Migrationskommission und der Universität Genf hervor, die erstmals detailliert Auskunft zur lokalen Einbürgerungspraxis in der Schweiz geben.