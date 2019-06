Diebe, Randalierer und Triebtäter im Spital

Spät in der Nacht kommt die Frau ins Spital, an ihrem Kopf klafft eine Wunde. Ein Arzt und mehrere Pfleger wollen sich um sie kümmern. Doch die Patientin und ihr Begleiter, beide betrunken, verhalten sich aggressiv. Auch die ausgerückten Polizisten können sie nicht beruhigen. Stattdessen behändigt der Mann die Waffe eines Beamten und feuert in der Notaufnahme einen Schuss ab.