Sie war die erste Kommunistin im Nationalrat

Doch selbst in dieser exklusiven Gruppe war Nelly Wicky eine Aussenseiterin. Die anderen elf Pionierinnen gehörten etablierten Bundesratsparteien an: vier der FDP, vier der SP und drei der CVP. Wicky hingegen war Vertreterin der Partei der Arbeit (PDA). Wicky war damit im Nationalrat nicht nur eine der ersten Frauen und die erste Genferin – sondern obendrauf auch die erste Kommunistin. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren «friedlich eingeschlafen», wie ihre Familie in einer schlichten Todesanzeige in der «Tribune de Genève» mitteilt – ohne die historische Rolle der Verstorbenen zu erwähnen.

Ein Gruppenbild der ersten zwölf Frauen, die 1972 ins Parlament gewählt wurden: Elisabeth Blunschy, Hedi Lang, Hanny Thalmann, Helen Meyer, Lilian Uchtenhagen, Josi Meyer, Hanna Sahlfeld (stehend, von links), Tilo Frey, Gabrielle Nanchen, Liselotte Spreng, Martha Ribi und Nelly Wicky (sitzend, von rechts). Foto: Keystone

Nach Wickys Tod leben von den ersten zwölf eidgenössischen Parlamentarierinnen nur noch zwei: die Sozialdemokratinnen Gabrielle Nanchen (VS) und Hanna Sahlfeld-Singer (SG). Beide sind 76 Jahre alt und damit deutlich jünger als Wicky. Keine ihrer neun bereits verstorbenen Kolleginnen von 1971 wurde auch nur annähernd so alt wie sie.

Wickys Name und die der anderen elf Pionierinnen wurden erst vor knapp einem Jahr im Parlamentsgebäude eingraviert. Die kleinen Metalltäfelchen erinnern daran, wie lange es dauerte, bis die Frauen in der Schweiz politischen Rechte erhielten.

Die Schweizer Männer gestanden ihren Frauen erst am 7. Februar 1971 das Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene zu. Zehn Monate nach diesem Volksentscheid wurden Wicky und ihre Mitstreiterinnen in der ersten Frauenwahl ins Parlament gewählt, elf in den Nationalrat, eine in den Ständerat. Schweizer Zeitungen schrieben damals noch von«Frau Nationalrat» oder «Frau Ständerat».

«Moskau einfach»

Nationalrätin Wicky, die Vertreterin der Partei der Arbeit, stammte selber aus dem Arbeitermilieu. 1923 wurde sie als Tochter eines SBB-Angestellten in Genf geboren und heiratete später Robert Wicky, einen Kabelmonteur bei der damaligen PTT. Dieser trat aus der SP aus, um die PDA mitzugründen. In der damaligen Zeit setzte ihn das dem Verdacht aus, ein Landesverräter zu sein. Als Konsequenz wurde Wicky von seiner Arbeitgeberin, der PTT, jahrelang ins Provisorium versetzt, sein Beamtenstatus wurde ihm entzogen.