Deutsche Polizei jagt Fernbusse aus der Schweiz

Systematisch seien die Kontrollen an der Grenze zur Schweiz nicht, sagt die deutsche Bundespolizei. Ein Sprecher der Bundespolizeidirektion in Stuttgart räumt auf Anfrage aber eine «intensivierte Binnengrenzfahndung» an der Grenze zur Schweiz ein.

Im Alltag deutscher Grenzkontrollbehörden bedeutet das nichts anderes als eine vermehrte, wann immer möglich lückenlose Kontrolle preisgünstiger Fernverkehrsbusse, die von der Schweiz nach Deutschland fahren. Seit einigen Wochen warten deutsche Beamte vermehrt hinter der Schweizer Grenze und suchen nach illegal Einreisenden und auch nach Drogen. Das ergeben Recherchen dieser Zeitung.