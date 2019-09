Der Störenfried am Hof der Supermächte

Daniel Kipfer Fasciati steht an diesem Abend beim Hauptsitz der Vereinten Nationen an einer Strassenecke und beobachtet das Gedränge. In der rechten Hand hält er einen Velohelm, auf dem Rücken trägt er einen Rucksack. Auch im Verkehrschaos in Manhattan fährt der gebürtige Baselbieter mit dem Velo.

In New York lebt und arbeitet der ehemalige Präsident des Bundesstrafgerichts seit gut einem Jahr. Der Bund hat ihn als Richter beurlaubt, um ihm die Möglichkeit zu geben, eine neue Stelle anzutreten. Der 58-Jährige ist Ombudsmann beim UNO-Sicherheitsrat.

Folgenschwere Liste

Daniel Kipfer Fasciati ist die Anlaufstelle für Menschen, die vom Sicherheitsrat für ihre finanzielle Unterstützung oder Tätigkeiten wie den Waffenhandel zugunsten von Terrororganisationen wie al-Qaida oder dem Islamischen Staat auf eine Sanktionsliste gesetzt wurden. Rund 350 Personen umfasst die Liste derzeit. Osama bin Laden und sein Sohn Hamza bin Laden standen darauf, bevor man sie tötete. Auf die Liste sind aber auch Personen gesetzt worden, bei denen sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass die Einschätzung bereits von Anfang an falsch war oder die Voraussetzungen für die Sanktion unterdessen nicht mehr gegeben sind.

Wer auf der Liste steht, den hält der UNO-Sicherheitsrat für eine Gefahr für die Weltsicherheit. Für Betroffene hat das schwerwiegende Konsequenzen. Ihr Vermögen ist weltweit blockiert. Zudem dürfen sie das Land, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Entscheids oder ihrer Festnahme aufhielten, nicht verlassen. Kipfer Fasciati vergleicht ihre Situation mit «einer Art Verhaftung als vorsorgliche Massnahme in einem Strafprozess». Allerdings ist die Massnahme nicht befristet. Nur eine Person kann ihnen aus dieser Situation hinaushelfen: der Ombudsmann. Wer von der Liste will, muss bei ihm ein Gesuch einreichen und die Streichung beantragen. Doch bis dahin ist es ein langer Weg.

Rechtlich ist die Stelle des Ombudsmanns notwendig, weil gerade europäische Gerichte Sanktionen des Sicherheitsrats nur umsetzen, wenn die betroffene Person die Möglichkeit hat, sie überprüfen zu lassen. Auch die Schweiz hatte sich vor zehn Jahren für die Schaffung der Stelle des Ombudsmanns eingesetzt. Politisch ist das Amt von Kipfer Fasciati aber alles andere als unumstritten.