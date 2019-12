Der Schweizer Pass bringt 5000 Franken pro Jahr

Als die sozialdemokratische Stadtpräsidentin von Zürich vor zwei Jahren Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt per Brief dazu riet, sich einbürgern zu lassen, wurde das von rechts deutlich kritisiert. Nun zeigt eine neue Studie der ETH, dass die Aktion von Corine Mauch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus berechtigt war.