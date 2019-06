Der nächste Prämienschock steht bevor

Die Atempause bei der Entwicklung der Krankenkassenprämien ist vorbei. Der Krankenkassenverband Santésuisse rechnet für das laufende und kommende Jahr mit einem Kostenwachstum von jeweils drei Prozent.

Im vergangenen Jahr war der Anstieg der Gesundheitskosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) mit einem Plus von einem Prozent im Vergleich zu den Vorjahren deutlich tiefer ausgefallen, wie es am Montag an einer Medienkonferenz von Santésuisse hiess. Wegen des befürchteten Anstiegs der Kosten brauche es nun «endlich griffige Gegenmassnahmen».