Der höchste Strafverfolger muss unabhängig agieren können

Michael Laubers Schicksalstag naht: Am 25. September entscheidet das Parlament, ob es den Bundesanwalt im Amt bestätigt. Derzeit sieht es nicht gut aus für Lauber: Die Gerichtskommission hat sich gegen ihn ausgesprochen, und laufend melden sich Kritiker zu Wort. Lauber indes will bis zuletzt kämpfen. Laut der «NZZ am Sonntag» hat er eine PR-Agentur angeheuert, die ihn im «Wahlkampf» beraten soll.