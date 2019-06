Der Bauernverband setzt sich bei Trinkwasserinitiative durch

Damit erhielten die Gegner aus SVP sowie dem Grossteil der CVP und BDP die fehlenden Stimmen, um nebst den beiden Initiativen auch die Option eines Gegenvorschlags zu versenken. Am Ende lautete das Resultat 111 zu 78 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Hätte die FDP-Fraktion so geschlossen wie SP, Grüne und Grünliberale votiert, wäre das Geschäft zurück in die Kommission gegangen – mit dem Auftrag, einen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe auszuarbeiten. Dieser wäre rechtlich bindend – ein gewichtiger Unterschied zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, auf den der Bundesrat und die Bürgerlichen beim Kampf gegen Pestizide setzen.

Vergeblich hatten linke Parlamentarier an die FDP appelliert, die Willensäusserung der eigenen Parteibasis ernst zu nehmen. In der Klima- und Umweltumfrage, welche die FDP-Führung um Gössi im Frühling durchgeführt hatte, befürworteten zwei Drittel ein Verbot von Pestiziden in der Lebensmittelproduktion – eine Forderung, die deutlich weiter geht als ein etwaiger Gegenvorschlag. So aber, sagte Balthasar Glättli (Grüne) ernüchtert, bleibe der von Gössi versprochene ökologischere Kurs der FDP, «wenn es konkret um Abstimmungen hier in Bundesbern geht, ein leeres Versprechen». Grünen-Präsidentin Regula Rytz sprach nach der Debatte gar von einem «Etikettenschwindel». Genau vor solcher Kritik graut es im Freisinn jene, welche die umweltpolitische Selbstfindung ihrer Partei im Wahljahr als Husarenritt bezeichnen: Die FDP lade ihre Gegner geradezu ein, auf ihr herumzuhacken.

Korrektur im Ständerat?

Massgebend zum Schwenk beigetragen hatte FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois, seines Zeichens Direktor des Schweizerischen Bauernverbands, der Initiativen sowie Gegenvorschlag dezidiert ablehnt. Dem Vernehmen nach hat Bourgeois die Fraktion mit einem pointierten Auftritt davon überzeugt, dass die Erarbeitung eines Gegenvorschlags zu einer einjährigen Unsicherheit führen und die Umsetzung des Aktionsplans in der Zwischenzeit erschweren würde. Hinzugekommen sei, dass manch einem Freisinnigen das Thema nicht allzu wichtig sei, heisst es in der Partei.

Parteipräsidentin Gössi und Fraktionschef Walti hatten sich andere taktische Überlegungen gemacht. Bauernpräsident Markus Ritter spiele ein äusserst riskantes Spiel, sagte Walti. «Er setzt alles darauf, diese Abstimmung zu gewinnen.» Dabei wisse man doch, wie wichtig der Schweizer Bevölkerung das Trinkwasser sei. Mit einem indirekten Gegenvorschlag habe man dieses Risiko minimieren wollen. Der Fraktionschef hofft nun auf eine Korrektur im Ständerat.

Walti und Gössi lassen die Kritik von links-grün nicht gelten, der Schwenk in der Fraktionbedeute eine Abkehr vom neuen grüneren Kurs im Freisinn. «Ein einzelnes Geschäft und ein grundsätzliches Positionspapier lassen sich nicht vergleichen», sagte Gössi. Zudem sei das Papier auch noch nicht von den Delegierten abgesegnet. Das soll diesen Samstag geschehen. Sagen die Delegierten Ja zum neuen Kurs, habe man in Zukunft ein stärkeres Argument in der Fraktion. «Unsere Delegiertenversammlung ist das höchste Organ der Partei.»