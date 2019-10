Chile sagt den Klima-Gipfel im Dezember ab

Chile wird die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November nicht durchführen. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies am Mittwoch in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land. Die Klimadiplomaten wollten sich vom 2. bis 13. Dezember in der chilenischen Hauptstadt treffen. Wo diese sich nun treffen wollen, ist unklar.