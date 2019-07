Können Sie sich an einen Moment erinnern, in dem Geld Sie richtig glücklich gemacht hat?

Oh ja. Das war in einer Nacht in Schwamendingen. Da bin ich mit meinen Partnern von einem Einbruch heimgekommen, und wir haben unsere Beute ausgeleert. Ein Berg Bargeld auf dem Tisch! Das war Adrenalin pur für mich!