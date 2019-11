Das Wallis hat seine erste Ständerätin

Ein knapper Ausgang hatte sich abgezeichnet. Reynard war im ersten Wahlgang vor zwei ­Wochen bis auf 3000 Stimmen an Maret herangerückt. Das lag auch daran, dass das gemeinsame Ticket des SP-Nationalrats mit der grünen Kandidatin Brigitte Wolf optimal funktionierte. Wolf trat zum zweiten Wahlgang ebenfalls an. Reynard wurden erhöhte Wahlchancen zugestanden, auch weil er einen überraschenden Wahlhelfer bekam. Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (FDP) stellte sich auf seine Seite. Er rief die Freisinnigen dazu auf, den 32-jährigen Sozialdemokraten zu wählen. Couchepins Absicht war, das historische CVP-Monopol auf die beiden Ständeratssitze zu sprengen.

Die vor 20 Jahren noch allmächtig scheinende CVP hatte bei den diesjährigen Nationalratswahlen noch 34,8 Prozent Wähleranteile erreicht. In Couchepins Leseart musste die CVP einen Ständeratssitz abtreten, um die Meinungsvielfalt zu garantieren. Zudem war ihm in guter Erinnerung geblieben, dass vor vier Jahren FDP-Ständeratskandidat Pierre-Alain Grichting im zweiten Wahlgang bis auf 1400 Stimmen an den damals zweitplatzierten Beat Rieder herangerückt war. Mathias Reynard gelang gestern erneut ein beachtliches Resultat. Selbst Marianne Maret bezeichnete es anerkennend als «exzellent, vor allem für einen Linken».

Ein sowjetisches Resultat

Reynard hat sich in seinen acht Jahren als Nationalrat mit seinem Engagement für Lohngerechtigkeit, Geschlechtergleichheit und den Schutz von Homosexuellen einen Namen gemacht. Themen wie das Jagdgesetz, die Raumplanung oder die Wasserzinse sind dem Durchschnittswalliser aber wichtiger. Dennoch gewann der SP-Mann gestern die Wahlen im Unter- und Mittelwallis, scheiterte aber im Oberwallis. Zwar leben da lediglich 24,7 Prozent der Wahlberechtigten, aber diese Minderheit votierte noch kompakter als im ersten Wahlgang für das CVP-Ticket. Beat Rieder bekam im Oberwallis 85,8 Prozent der Stimmen, was fast schon an sowjetische Verhältnisse erinnert. Auf Marianne Maret entfielen immerhin noch 71,4 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung war im Oberwallis mit 55 Prozent hoch, im Mittelwallis (52 Prozent) und Unterwallis (44 Prozent) war sie tiefer. Das gute Ergebnis aus dem Oberwallis reichte Marianne Maret schliesslich zur Wahl, weil im Mittel- und im Unterwallis der Stimmenunterschied zwischen ihr und Reynard geringer ausfiel. Dass das Oberwallis die Gemeinde- und Kantonalpolitikerin Maret aus Troitorrents zur Wahl verhalf, überraschte auch darum, weil deren Wahlkampfauftritte in deutscher Sprache nicht sehr behände wirkten.

Der Amherd-Effekt

Für ihren Wahlerfolg muss sich Maret auch bei Franziska Biner bedanken. Der Präsidentin der CVP Oberwallis war es gelungen, die CVP-Wähler in ihrem Kantonsteil in Massen zu mobilisieren. Die 33-jährige Architektin aus Zermatt sagte: «Wir haben eine gute Dynamik in der Partei. Die Oberwalliser CVP hat mit Viola Amherd eine profilierte Bundesrätin, die eine klare Sprache spricht und sich als Verteidigungsministerin um Themen kümmert, für die man sich in ihrer Heimat interessiert.»