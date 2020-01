«Das ist eine klare Drohung von Trump»

Erneut dominierte die Anwesenheit von Donald Trump das WEF in Davos. Und angesichts seiner Aussagen rückten Fragen zum Handelsstreit wieder ins Zentrum. Noch vor den US Wahlen wolle er ein Handelsabkommen mit den Europäern, um die seiner Ansicht nach unfaire Behandlung der Europäer gegenüber den USA zu beenden, erklärte er in einer Pressekonferenz, bevor er Davos verliess.