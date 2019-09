Das ist der Preis der Willkommenskultur

Es war ein dramatischer Hitzesommer, als 2015 eine Flüchtlingswelle Europa überrollte und in Deutschland fast eine Million Asylsuchende strandeten. Rund 850'000 Menschen setzten von der türkischen Küste auf die griechischen Inseln über und versuchten durch die Staaten des Balkans nach West- und Nordeuropa zu gelangen. Die Ungarn bauten ihre ersten Zäune, und es kam zu einem langen Treck nach Deutschland. Dort rief Kanzlerin Angela Merkel die Willkommenskultur aus. An der Integration der Flüchtlinge hat unser nördlicher Nachbar noch immer zu kauen. Nicht nur in Ostdeutschland führte der Flüchtlingsstrom zum Erstarken der fremdenfeindlichen Alternative für Deutschland (AfD).