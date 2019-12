Cassis wirbt in Luzern für das Rahmenabkommen

Ignazio Cassis rührte am Europa Forum in Luzern die Werbetrommel für das institutionelle Rahmenabkommen (InstA). Der FDP-Bundesrat plädierte aber gleichzeitig für die nötige Geduld. Noch stehen ein aussen- und ein innenpolitisches Ereignis an.

Der Aussenminister wolle das InstA dann abschliessen, wenn zufriedenstellende Lösungen in den drei Bereichen Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfe vorliegen, sagte Cassis am Dienstagabend im KKL Luzern. Qualität sei wichtiger als das Timing.