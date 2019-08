Cassis versetzt überraschend seine Chefdiplomatin

Der Zeitpunkt ihres Abgangs kommt so überraschend wie einst ihre Wahl: Pascale Baeriswyl, die Nummer 2b von Aussenminister Ignazio Cassis, verlässt Bern und wechselt zur Schweizer Mission bei der UNO in New York. Das hat Cassis heute dem Bundesrat mitgeteilt. Vorerst offen ist, ob Cassis eine direkte Nachfolge sucht oder sein Departement wieder in einem einzigen Staatssekretariat zusammenfasst.