Bundesanwaltschaft wirft Ex-DFB-Funktionären Betrug vor

Im April 2005 wurde die persönliche Darlehensschuld von Beckenbauer getilgt, indem 6.7 Millionen Euro ab einem Konto des DFB an die Fifa überwiesen wurde. Gleichentags wurde diese Zahlung von der Fifa auf ein Schweizer Konto von Louis-Dreyfus weitertransferiert. Die Anklage der BA betrifft diese durch die Beschuldigten abgewickelte Rückzahlung des Darlehens von Beckenbauer.

Beschwerde von Beckenbauer abgewiesen

Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist auf ein Ausstandsbegehren von Beckenbauer gegen Bundesanwalt Michael Lauber und weitere Personen der Bundesanwaltschaft (BA) nicht eingetreten. Das Gesuch wurde zu spät eingereicht.

Ausstandsbegehren müssen der Verfahrensleitung jeweils «ohne Verzug» gestellt werden. Dies muss gemäss Rechtsprechung in den folgenden Tagen geschehen, nachdem eine Person Kenntnis erlangt hat über einen möglichen Ausstandsgrund. Dies ist in diesem Fall nicht geschehen, wie die Beschwerdekammer in einem Beschluss vom 22. Juli schreibt.

Zwei frühere Ausstandsbegehren gegen Lauber und weitere Personen hat die Beschwerdekammer Mitte Juni hingegen gutgeheissen. Eingereicht hatten sie zwei frühere Funktionäre der Fifa, Markus Kattner und Jérôme Valcke.

