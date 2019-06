Bund muss Druckauftrag für Schengen-Visa stoppen

Es war eine böse Vorahnung. Vor anderthalb Jahren hat CVP-Nationalrat Alois Gmür den Bundesrat per Vorstoss gefragt, ob es nicht problematisch sei, sicherheitsrelevante Drucksachen im Ausland zu beschaffen. Gmür sorgte sich, weil der Bund eine osteuropäische Druckerei beauftragt hatte, Hochsicherheitsaufkleber für Visa zu drucken. Die Kleber werden Ausländern in den Pass geheftet und berechtigen zur Einreise in die Schweiz und damit auch in den Schengen-Raum. Sie müssen fälschungssicher sein. Geraten sie in falsche Hände, werden sie zum Türöffner für Terroristen. Zuvor hatte die Schweizer Banknotendruckerei Orell Füssli die Kleber gedruckt.