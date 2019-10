Bund erzürnt die Provider

Die Kosten für die behördliche Überwachung von Verdächtigen sorgen seit Jahren für Streit zwischen Bund und Providern. Eine Gesetzesänderung, die sich seit kurzem in der Vernehmlassung befindet, sorgt nun für neuen Unmut. Diese sieht vor, dass der Bundesrat strittige Punkte über die Verteilung der Überwachungskosten auf Verordnungsebene regeln soll. Was das für die Anbieter von Telefonverbindungen und Internetanschlüssen ­finanziell am Schluss bedeutet, steht derzeit in den Sternen.