Bis zu drei Jahre Landesverweis für Klimaaktivisten

Mit Arbeitsoverall und Mundschutz sassen sie vergangene Woche vor den Eingängen der Grossbanken in Zürich und Basel, insgesamt gegen 100 junge Klimaaktivisten, und liessen sich von der Polizei nicht vom Platz bewegen.

Dafür wurden sie nun bestraft, wie das Kollektiv ­Climate Justice per Communiqué ­mitteilte. In Zürich erhielten die Beteiligten Bussen in der Höhe von 9000 Franken und einige von ihnen bedingte Haftstrafen von mehreren Monaten. Alle Aktivisten wurden wegen Nötigung bestraft, manche zusätzlich wegen Hausfriedensbruch. In Basel wurden keine Haftstrafen ausgesprochen, dafür Landesverweise für die ­Beteiligten aus den USA, aus Österreich, Deutschland und Finnland und Bussen von bis zu 1800 Franken.