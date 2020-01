Big Data – ohne Sinn und Gesetz

Unerlaubte politische Überwachung?

Gesetzlich geregelt ist auch, in welchen Fällen der NDB Organisationen überwachen darf. Von solchen Organisationen muss eine Gefahr ausgehen, und sie müssen auf einer vom Bundesrat bewilligten Beobachtungsliste stehen.

Bei Personen, zum Beispiel bei Politikern, die bei einer solchen Organisation am Rande einer Veranstaltung in Erscheinung treten, darf der Nachrichtendienst nicht automatisch auch deren übrige politische Aktivitäten überwachen. Die GPDel sagt dazu, in einer Aktennotiz an Departementsvorsteherin Viola Amherd habe der NDB betont, «dass die Daten zu betroffenen Personen durchwegs rechtmässig bearbeitet wurden».

Die GPDel aber sieht dies ­anders und ortet dringenden Handlungsbedarf, wie sie schreibt. Mit anderen Worten: Die GPDel ist der Meinung, der NDB habe die politische Betätigung von Personen teilweise unerlaubt überwacht.

Unvollständige Auskünfte wegen Suchmaschine

Kritisch sind die Feststellungen der GPDel auch, wenn es um das Recht auf Fichen-Einsicht geht. Dieses Recht steht jeder Person zu. Wer Einsicht in die eigenen Personendaten beim NDB verlangt, kann nicht von einer vollständigen Auskunft ausgehen. Auch dies zeigt der Bericht, denn die Geschäftsprüfer des Par­laments kommen dort zum Schluss, dass die Auskunftspraxis beim NDB mangelhaft sei. Eine angemessene Auskunftserteilung an Gesuchsteller sei nicht gewährleistet.

Ursache sei eine sogenannte Freitextsuche, die nicht alle Resultate zutage fördere. Bei der Freitextsuche auf der Suchmaschine des Nachrichtendienstes geben Mitarbeiter einzelne oder mehrere Wörter oder auch Namen ein. Die gelieferten Suchresultate seien aber ungenügend, kritisiert der Bericht. Dieser Mangel habe mit personalisierten Einstellungen der Suchmaschine zu tun. Lücken, die bei den Auskünften des NDB festgestellt worden seien, hätten aber nicht auf ein bewusstes Zurückhalten von Informationen hingedeutet, steht im Jahresbericht.

Amherd will die Empfehlungen umsetzen

Die Geschäftsprüfungsdelegation hat Bundesrätin Viola Amherd 20 Massnahmen vorgeschlagen, darunter eine, wonach der Nachrichtendienst auf das Verfassen von Presseschauen verzichten soll.

Die Verteidigungsministerin hat der GPDel auch schon erklärt, sie sei bereit, die grosse Mehrheit der Empfehlungen umzusetzen. Für jene Punkte, bei denen unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen NDB und GPDel bestehen, soll ein Expertenbericht der Bundesrätin Entscheidungsgrundlagen liefern.