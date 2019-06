Bärenjäger hatte Sozialdemokraten im Visier

Viktor K. war im Sommer 2016 mit dem russischen stellvertretenden Generalstaatsanwalt zur Bärenjagd auf die sibirische Halbinsel Kamtschatka gereist. Dass er dort einen Bären zum Abschuss vorgesetzt bekam, wertete der Richter als verbotene Vorteilsannahme. Andere Aspekte dieser Reise werden nicht thematisiert. Dabei machte Viktor K. im Gericht Aussagen, die aufhorchen lassen. Immerhin ging es dabei um einen langjährigen Schweizer Nationalrat und seine Arbeit für den Europarat.

Die Bärenjagd, sagt Viktor K., habe ihn nie interessiert. Er sei nach Sibirien gefahren, weil «ich die Einvernahme von Andi Gross vorbereiten musste». Andreas Gross sass bis Ende 2015 für die SP im Schweizer Nationalrat und war Vertreter der Schweiz im Europarat. 2013 verfasste er einen Bericht über den gewaltsamen Tod des russischen Steuerberaters Sergej Magnitsky in einem Moskauer Gefängnis und kritisierte, dass die Verantwortlichen straffrei blieben.

Magnitsky hatte im Auftrag des US-Investors Bill Browder einen riesigen Steuerbetrug in Russland untersucht. Nach seinem Tod lobbyierte Browder erfolgreich in den USA und Europa für Sanktionen gegen die mutmasslichen Betrüger in Russland. In der Schweiz liess die Bundesanwaltschaft in diesem Fall 15 Millionen Dollar einfrieren. In Russland kursiert hingegen die Behauptung, Browder und Magnitsky hätten das Geld selbst gestohlen.

Drei Jahre nach Erscheinen seines Europarats-Berichts, im November 2016, wurde Gross bei der Bundesanwaltschaft einen Tag lang vernommen. Von Viktor K.. Die Befragung sei «sehr harzig» verlaufen, erinnert sich Gross im Gespräch mit Tamedia. Er habe immer wieder versucht, Viktor K. zu erklären, dass die russische Generalstaatsanwaltschaft kein Partner, sondern selbst das Problem sei: «Sie ist Teil der Kriminalität.» Aber das liege jenseits der Schweizer Vorstellungskraft.

Was wusste Lauber?

Wenige Monate zuvor war Viktor K. auf Bärenjagd und holte sich dort von seinem Freund in der russischen Generalstaatsanwaltschaft offenbar Informationen, die er in der Vernehmung von Gross verwenden wollte. In seiner Aussage vor dem Bundesstrafgericht bestätigte Viktor K., dass er den Bericht des Nationalrats für unglaubwürdig hält: Gross sei dem Investor Browder «zu hundert Prozent auf den Leim gekrochen», sein Bericht habe in der Öffentlichkeit jedoch als Wahrheit gegolten.