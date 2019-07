Aussenminister Cassis auf heikler Mission

Der Entführungsversuch scheiterte, und die Bundesanwaltschaft erliess einen Haftbefehl gegen zwei Botschaftsmitarbeiter, die sich in die Türkei absetzten. Ankara dementierte die Vorwürfe postwendend. Cavusoglu bezeichnete einen Journalisten, der ihm dazu eine Frage stellte, vor laufenden Kameras als «Terroristen».

Asked by a #Kazakhstan journo for a comment on diplomatic scandal in #Switzerland on alleged plan for abduction of #Erdogan's critic and #Afrin offensive, #Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu loses it, scolds reporter, says won't respond to "terrorist-mouthpiece" questions. pic.twitter.com/0XMGiCUetA — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 16. März 2018

Das EDA kann nicht sagen, ob der Fall beim Treffen mit Cavusoglu angesprochen wird. Dies, obwohl die Haftbefehle gegen die Botschaftsmitarbeiter gemäss Bundesanwaltschaft immer noch in Kraft sind. Offiziell erklärt das EDA bloss, es gehöre zu Cassis’ «Standardtraktandum», die Menschenrechtslage zu thematisieren.

Entrüstung und Kritik



Jedenfalls wird Cassis auf eine Gegenseite treffen, die sehr wohl zur Kenntnis genommen hat, wie stark in der Schweiz die Kritik an der Menschenrechtslage in der Türkei geworden ist.

So reagierte Ankara entrüstet, als der «Blick» 2017 auf der Frontseite auf Türkisch und Deutsch die Türken in der Schweiz aufrief: «Stimmt Nein zu Erdogans Diktatur!» Das Ministerium von Cavusoglu verurteilte die Aktion aufs Schärfste und forderte «Wiedergutmachung».

Auch im Schweizer Parlament wird die Türkei wiederholt scharf kritisiert. Letztes Jahr verurteilte der Nationalrat in einer Erklärung die türkische Intervention in Syrien. Und als die grosse Kammer im Juni das Freihandelsabkommen mit der Türkei bewilligte, kritisierten mehrere Redner die fehlende Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei sowie die Inhaftierung von Tausenden Unschuldigen.

Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne, ZH) hat den Bundesrat zudem per Interpellation aufgefordert, bei der türkischen Regierung zu intervenieren und einen unverzüglichen Stopp der schweren Menschenrechtsverletzungen zu verlangen. Die Gelegenheit bietet sich Ignazio Cassis am Freitag.