Auch Millionäre dürfen in Genossenschaften wohnen

Die Mieten an dieser zentralen Lage sind so tief, dass der Andrang bei der Erstvermietung riesig war. Vor allem Familien und Personen mit kleinem Einkommen finden in Zürich kaum eine bezahlbare Wohnung. Dennoch wohnen heute Millionäre in der Genossenschaft Kalkbreite. Vielleicht mehrere. Wiederholt wird vor der Abstimmung am 9. Februar bezweifelt, dass die preisgünstigen Wohnungen, welche die Wohnbauinitiative fordert, denn auch die Richtigen bekämen. Zu Recht?