Anklage im Seco-Korruptionsfall: Es geht um fast 100 Millionen Franken

Eine Übersicht über die Korruptionsaffäre. Video: Tamedia

Nährboden für die Seco-Affäre war eine Kultur des Wegschauens. Die Vorgesetzten des korrupten Ressortleiters liessen zu, dass dieser die Aufträge an seine Freunde gesetzeswidrig freihändig vergeben konnte, statt sie im Wettbewerb auszuschreiben. Schon ab den 90er-Jahren hatte es zahlreiche Hinweise auf mögliches Fehlverhalten des Ressortleiters gegeben. Schon damals wurden intern Zuwendungen von IT-Firmen an dessen Abteilung bekannt. Besorgte Mitarbeiter verlangten erfolglos die Versetzung des Beamten an eine Stelle, an der er «weniger mit Ausgaben zu tun» gehabt hätte.

Von 2005 bis 2007 ermittelte die Bundesanwaltschaft sogar schon einmal gegen den Beamten wegen Korruptionsverdachts. Doch dann stellte sie das Verfahren ergebnislos wieder ein. Im zweiten Anlauf haben die Ermittler des Bundes nun genauer hingeschaut.