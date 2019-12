Affäre Maudet nimmt kein Ende

Die Nachbeben in der Affäre um den Genfer FDP-Staatsrat Pierre Maudet (Reise nach Abu Dhabi, mögliche Gefälligkeiten an Dritte und schwarze Bankkonten) dauern an. Letzte Woche nahm die Staatsanwaltschaft Simon Brandt, bis im Mai 2018 Maudets wissenschaftlicher Mitarbeiter, in Polizeigewahrsam. Seine Einvernahme dauerte zwei Tage. Es kam zu Hausdurchsuchungen, unter anderem bei Brandts Mutter und seiner Ex-Freundin.