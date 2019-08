AfD-Politikerin wohnt wieder in der Schweiz

Wie CH Media berichtet, soll die umstrittene AfD-Politikerin Alice Weidel wieder in die Schweiz zurückgekehrt sein. Sie habe eine Zweitwohnung hierzulande, bestätigt ihr Sprecher Daniel Trapp.

Gemäss des Mediums soll sich diese Wohnung mit Blick auf die Alpen in einer grösseren Gemeinde der Zentralschweiz befinden. Weidel schätze die beeindruckende Natur und die Freundlichkeit der Menschen, erklärt Trapp, der beifügt, dass der Hauptwohnsitz und Steuersitz weiterhin in Deutschland sei. Wo sich die Wohnung Weidels in der Zentralschweiz befinde, liess der Sprecher unbeantwortet.