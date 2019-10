Zweifel an der Zulassung von Pestiziden   

Es war ein Entscheid, den Umweltverbände seit Jahren gefordert haben: Im Sommer hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) beschlossen, alle Bewilligungen für Pestizide mit den Wirkstoffen Chlorpyrifos und Chlorpyrifos-methyl zu widerrufen – für Wirkstoffe also, die in den 1960er-Jahren eingeführt worden sind, deren schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt jedoch seit längerem bekannt sind. Die Produkte sind giftig für Vögel, Insekten und Wassertiere, sie werden aber auch in Zusammenhang mit Hirnschäden bei Kindern gebracht.