Prozentual am meisten zugelegt haben das Knonaueramt mit 1,8 Prozent, die Stadt Zürich mit 1,6 Prozent und das Glattal mit 1,3 Prozent. Die Bevölkerung der Kantonshauptstadt ist im vergangenen Jahr um 6500 auf 413'900 Einwohner gewachsen. Ebenfalls kräftig zugelegt haben Winterthur mit einem Plus von 1000 Personen sowie Dübendorf und Bülach mit je 600.

26,7 Prozent Ausländer

Ende 2018 lebten im Kanton 404'400 ausländische Staatsangehörige, was einem Ausländeranteil von 26,7 Prozent entspricht. Zwei Drittel der ausländischen Bevölkerung stammen aus einem EU- oder EFTA-Staat, je ein Sechstel aus dem übrigen Europa und aus der übrigen Welt.

Deutschland und Italien stellen mit 88'500 respektive 54'700 Personen die grössten ausländischen Bevölkerungsgruppen. Danach folgen Portugal, der Kosovo, Spanien, Mazedonien, Österreich, Serbien und die Türkei.

Am stärksten gewachsen ist die Anzahl der Italiener (840), der Polen (790) und der Menschen aus Afghanistan (790). Gleich dahinter folgen syrische und eritreische Staatsangehörige. Anders als in den Vorjahren sind die Deutschen nicht mehr die Gruppe, die am stärksten wächst. Viele haben sich einbürgern lassen.